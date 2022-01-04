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Seda Sayan'ın (59) sunuculuğunu gerçekleştirdiği program dün izleyici ile buluşmadı. Herhangi bir açıklama yapılmaması kafaları karıştırırken, Sayan'ın koronavirüse yakalandığı iddiaları da ortaya atıldı.

"HASTA DEĞİLİM"

Ünlü şarkıcı ise hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapmayı ihmal etmedi. Son sağlık durumu ile ilgili takipçilerine bilgi veren Seda Sayan, hasta olmadığını ancak dikkat etmek zorunda olduğunu ifade etti.

"DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIM"

"Kısacık bir ara vermek zorunda kaldık." diyen Sayan, "Benimle ilgisi yok ama ben de dikkat etmek zorundayım. Dinleniyorum, evimdeyim. Beni merak eden herkese buradan kokulu öpücükler gönderiyorum. En yakında bir arada olmak sözüyle..." şeklinde konuştu.