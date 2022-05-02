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Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayında

24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan-Çağlar Ökten çifti, balayı için Paris'i tercih etti. Özel uçakla seyahat eden çift, tatilden fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı

02.05.2022 - 17:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

    ÖZEL UÇAKLA PARİS

    İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla soluğu Paris'te aldı. Özel bir jetle Paris'e yolculuk yapan çifte yakın arkadaşları Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu da eşlik etti.

  • "HERKESE İYİ BAYRAMLAR"

    Balayında eşiyle birlikte objekti karşısına geçen ünlü şarkıcı, o anları, "Herkese iyi bayramlar." notuyla Instagram'dan paylaştı.

  • SÜRPRİZ NİKAH

    Öte yandan Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girmişti. Gerçek ismi "Aysel Gürsaçer" olan sanatçı, "Ökten" soyadını almıştı.

  • OĞULCAN NİKAHA KATILMADI

    Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekmişti.

  • "EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

    Seda Sayan, daha önce verdiği bir röportajda ise, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.

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