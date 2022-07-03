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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten ile poz verdi - Magazin haberleri

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in oğlu ile buluştu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, iki ay önce nikah masasına oturduğu müzisyen Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur ile bir araya geldi

03.07.2022 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan, düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederiyle buluştu. Mersin'e giden Sayan, Çağlar Ökten'in oğluyla da tanıştı.

  • Sayan, ziyaretten çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

  • Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Seda Sayan'ın gönderisine; Safiye Soyman, Ceylan ve Aslı Hünel gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.  

  • "GÖZLERİMİN İÇİ GÜLÜYOR"

    Geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, "Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş’ta tatil yapmamızı istiyor. Onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız." demişti.

  • "ONUN SOYADINA KURBAN OLURUM!"

    Sayan, ayrıca eşinin soyadını kullanmamak için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Sayan, bu kararının evliliğinde krize yol açtığı yönündeki iddialar hakkında da şunları söylemişti:

    Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu, evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu bir çok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına!

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