"HARUN'UM NUR İÇİNDE YAT"

Safiye Soyman ile yediği içtiği ayrı gitmeyen Seda Sayan, aldığı acı haberin ardından sosyal medya hesabından Harun Akaröz ile daha önce çektirdiği bu fotoğrafı "Harun'um nur içinde yat. Zaten melek gibiydin melek oldun annem" notuyla yayımladı.