"ONUN SOYADINA KURBAN OLURUM!"



Sayan, ayrıca eşinin soyadını kullanmamak için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Sayan, bu kararının evliliğinde krize yol açtığı yönündeki iddialar hakkında da şunları söylemişti:



Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu, evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu bir çok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına!