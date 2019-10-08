Seda Ocak kimdir nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Exatlon izleyicisi tarafından merak konusu oldu. İkiz kardeşi Sema Aydemir ile aynı takımda mücadele edecek olan Seda Ocak ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SEDA OCAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Seda Ocak, Sema Aydemir'in ikiz kız kardeşidir.