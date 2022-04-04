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Seda Güven ikinci kez hamile!

Ali Güzel ile evliliğinden Yiğit Ali adından bir oğlu olan Seda Güven, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, mutluluğunu Instagram'dan paylaştı

04.04.2022 - 12:05 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerde rol alan Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile evlenmişti. Çiftin 'Yiğit Ali' adını verdikleri oğulları iki yıl önce dünyaya gelmişti.

  • İKİNCİ KEZ HAMİLE

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. Güven (37), ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Oğlu Yiğit Ali ile birlikte objektif karşısına geçen Seda Güven, belirginleşen karnını sergiledi.

  • "BİLİN BAKALIM BURADA KAÇ KİŞİYİZ?"

    Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü oyuncu, gönderisine, "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notunu düştü. Paylaşımına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmeyen Güven'e takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.

  • "ALLAH SENİ HEP İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN"

    Ali Güzel, doğumdan sonra oğlu Yiğit Ali'nin ayağını paylaştığı fotoğrafa, "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin... Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutlululuğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni." notunu düşmüştü.

  • SEDA GÜVEN HAKKINDA

    1984 doğumlu olan Seda Güven, ilk dizisi "Ekmek Teknesi" ile seyirci karşına çıktı. "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide de Meltem karakterine hayat verdi.

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