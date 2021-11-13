"MURAT'A HAKSIZLIK YAPILDI"

Seda Bakan, geçtiğimiz ay Murat Boz'u rol aldığı projenin setindeki oyuncuların istemediğine yönelik çıkan haberler hakkında da konuştu.

Yakın arkadaşını savunan Bakan, "Hayır ya, o haber nasıl çıktı? Belki birileri yaptırıyordur. Murat'la daha önce de çalıştım. Çok disiplinli biri, sette ne söylenilse yapar. Bu işi de çok iyi becerdi ve artık oyuncu oldu." diyerek Boz'a haksızlık edildiğini dile getirdi.