2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, yaklaşık 10 ay önce kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Bakan, son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı ailesiyle beraber gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.

"TEMİZLİĞİ SEVDİĞİMİ BİLİRSİNİZ"

Geçtiğimiz gün kucağında kızı ile yerleri silerken çektiği bir videoyu yayınlayan oyuncu, "Temizliği sevdiğimi bilirsiniz. Bugün 10. günümüz temizliğimizi yapıyoruz ve evde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seda Bakan'ın paylaşımı yaklaşık 65 bin kişi tarafından izlendi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!