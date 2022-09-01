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Seda Bakan ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

Seda Bakan ikinci kez anne oldu

Üç yıl önce Ali Erel ile evlenen ve Leyla adında kızı olan Seda Bakan, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu, kızı Ela'yı kucağına aldı

01.09.2022 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2019'da nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'yı 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, yeniden 'bebek' sevinci yaşadı.

  • "HOŞ GELDİN MİNNOŞUMUZ"

    Bakan ile Erel'in ikinci kızları dünyaya geldi. Ünlü çift, çocuklarına Ela adını verdi. Müjdeli haberi ise Seda Bakan'ın yakın arkadaşı Hadise, "Hoş geldin minnoşumuz." notuyla yayınladığı gönderi ile duyurdu.

    Bakan da aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

  • HALK PLAJINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

    Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda eşi ve kızı ile birlikte Bodrum'da objektiflere yansımıştı.

  • Ailesiyle Ortakent'teki halk plajına giden Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynamıştı. Oyuncu, ardından da Leyla'yı uçak şeklindeki şişme bebek botuna binmişti.

  • "UÇUYORUM!"

    O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşamıştı. Leyla, iki kolunu açarak, "Uçuyorum!" diye bağırmıştı.

    Denize girip, yüzmeyi tercih etmeyen Seda Bakan ise denizin ortasına kadar gelip baba-kızı izlemişti.

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