"İkinci annelik en zor kararımdı"

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İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Seda Bakan, Show TV’de Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını evinin bahçesinde yanıtladı.

Rahat bir ikinci hamilelik geçirdiğini söyleyen Seda Bakan, “Güzel geçiyor hamilelik. İstediğimi yiyebiliyorum. Leyla’ya da vakit ayırmak kolay oluyor. İlk 3 ay hiç kolay geçmemişti ama şimdi rahatım.” dedi.

Hamilelik dönemlerinde aşerme yaşamadığını söyleyen Bakan, “İlk hamileliğimde eğlence olsun diye aşermesem de her şeyi istedi canım. Bunun bedelini 30 kilo alarak ödedim ama şimdi dikkat ediyorum.” derken, ilk bebeğinde de doğum kilolarından dansla kurtulduğunu söyledi.

İnternette çok beğenilen Shakira dansı ve Hint dansı performanslarını yaptığı sırada kilo verme çalışmaları içinde olduğunu söyleyen Seda Bakan, “İkinci doğum sonrası da yeni danslar planlıyorum.” ifadelerini kullandı.

PRENSES DOĞUMU YAPACAK

Normal doğum mu tercih edeceği sorusuna esprili bir yanıt veren oyuncu, “Normal doğum olmayacak. Prenses doğumu tercih ediyorum. Prensesler gibi makyajımla gider, doğururum.” şeklinde konuştu.

Kısa arayla iki kez anne olmanın kendi kararı olduğunu söyleyen Bakan, “Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla’dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20’lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim.” dedi.

KURŞUN KALEM SEDA BAKAN

Ömür Sabuncuoğlu’nun “Kurşun kalem size ne ifade ediyor?” sorusu üzerine lakabının kurşun kalem olduğunu söyleyen Seda Bakan, “Beni çok iyi ifade eden bir benzetme. Çok hoşuma gidiyor bana kurşun kalem denmesi” dedi.