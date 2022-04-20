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Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

Kızını kucağına almak için gün sayan Seda Bakan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Acelesi olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Hamilelik güzel geçiyor" demekle yetindi

20.04.2022 - 10:33 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Seda Bakan (36), önceki gün Bebek'te görüntülendi. Hamileliğinin 4'ncü ayını geride bırakan Bakan, uzun süre arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda oturarak toplantı gerçekleştirdi.

  • "HAMİLELİK GÜZEL GEÇİYOR"

    Yaklaşık dört saat süren görüşme sonrası mekandan ayrılan Seda Bakan, acelesi olduğunu belirterek, hızla aracına yöneldi. Basın mensuplarının sorularına, "Başka zaman konuşuruz." yanıtını veren ünlü oyuncu, hamilelik sürecinin güzel geçtiğini söylemekle yetindi.

  • MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

    Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.

  • "YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR"

    Karnının belirgin olduğu bu kareyi yayınlayan Bakan, gönderisine "Yeni kız bebek yükleniyor… Dördüncü ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düşmüştü.

  • "İKİNCİ ÇOCUK SÜRPRİZ OLMADI"

    Samimi açıklamalarda bulunan Seda Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum, o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

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