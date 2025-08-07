Seda Bakan'dan Halit Yukay paylaşımı: Lütfen bir mucize olsun - Magazin haberleri

Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için deniz açıldığı teknesi, önceki gün parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama - kurtarma çalışmaları sürüyor. Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla arkadaşı için üzüntüsünü dile getirdi.

Eşi Ali Erel, Halit Yukay ve arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Seda Bakan; "Lütfen bir mucize olsun" ifadelerini kullandı. Bakan, Yukay'ı arama - kurtarma çalışmaları için sosyal medya üzerinden takipçilerinden destek istedi.

