        Haberler Magazin Seda Bakan'dan Halit Yukay paylaşımı: Lütfen bir mucize olsun - Magazin haberleri

        Seda Bakan'dan Halit Yukay paylaşımı

        Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi, önceki akşam saatlerinde Balıkesir açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yukay'ı arama - kurtarma çalışmaları sürüyor. Oyuncu Seda Bakan, arkadaşı Halit Yukay için; "Lütfen bir mucize olsun" diyerek arama - kurtarma çalışmaları için takipçilerinden destek istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 08:43 Güncelleme: 07.08.2025 - 08:52
        Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için deniz açıldığı teknesi, önceki gün parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama - kurtarma çalışmaları sürüyor. Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla arkadaşı için üzüntüsünü dile getirdi.

        Eşi Ali Erel, Halit Yukay ve arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Seda Bakan; "Lütfen bir mucize olsun" ifadelerini kullandı. Bakan, Yukay'ı arama - kurtarma çalışmaları için sosyal medya üzerinden takipçilerinden destek istedi.

        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Haberi Görüntüle
        #Halit Yukay
        #Seda Bakan

