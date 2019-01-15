Seçmen kaydı sorgulama işlemi, sorusu 2019 yerel seçimleri öncesi oy kullanabilme durumunu öğrenmek isteyen seçmenler tarafından yapılıyor. Seçmen kaydı sorgulama işleminde özellikle adres bilgileri büyük önem taşıyor. Seçmen kaydı sorgulama ile hem aynı hanenizde oy kullanacakları hem de binanızda oy kullanacakları öğrenebiliyorsunuz. Peki YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

31 Mart 2019 yerel seçimlerde nerede oy kullanacağını merak eden seçmenler, YSK'nın oluşturduğu seçmen sorgulama sayfasına giriş yapıyor. İşte seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

1) Kimlik türünüzü yeni kimlik ya da nüfus cüzdanı olarak seçin

2) Nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C kimlik numarası, Nüfusa kayıtlı olduğu sıra no bilgilerini eksiksiz doldurun.

3) Resim Doğrulama alanında gördüğünüz 7 haneli rakam, harf ya da noktalama işaretini doğru şekilde girip "sorgula" butonuna basın

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Seçmen kaydı sorgulama işlemi ayrıca e-Devlet üzerinden de yapılabilir.

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET EÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN LİSTESİ ASKIDAN NE ZAMAN İNECEK?

YSK tarafından belirlenen seçmen listeleri 4 Ocak 2019 8:00'den itibaren askıya çıktı. Listeler 17 Ocak 2019 saat 17:00'da askıdan inecek. 17 Ocak tarihine kadar her seçmen listede adının bulunup bulunmadığına bakıp, oy kullanmak için varsa bir yanlışlık gerekli düzeltmeleri yaptırmalı.

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 31 Ocak 2019 Perşembe günü yine YSK tarafından yapılacak.

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00 - 17.00 saatleri arasına yapılacak.

YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

298 sayılı Kanun'un 94/A Madde'sine göre, yurt dışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında oy verebilirler. Yurt dışı seçmen sorgulama işlemi +90 444 99 75 numaralı çağrı merkezinden yapılabilir. Bazı ülkelerden +90 312 alan koduyla arama yapılıyor. Çalışma satleri ise TSİ 08.00 - 22.00