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Seçmen kağıdı sorgulama e-Devlet 2023: Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? Oy kullanırken seçmen kağıdı zorunlumu, gerekli mi?

Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama!

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28. Dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Yaklaşık 60 milyon vatandaş bu seçimde oy kullanacak. Oy verecek olan seçmenler ise şimdiden seçmen kağıdını almaya başladı. Seçmen kağıdı hala olmayanlar ise "Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? Oy kullanırken seçmen kağıdı zorunlumu, gerekli mi?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama!

Giriş: 09.05.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiyenin heyecanla beklediği 14 Mayıs seçimlerinde milyonlarca kişi sandık başına gidecek. Seçmenlerin oy kullanılacağı yerler ise adrese dayalı olarak belirlendi. YSK günler öncesinden seçmen kağıtlarını vatandaşların adreslerine gönderiyor. Seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen henüz seçmen kağıdına ulaşmayan pek çok vatandaş "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı nereden alınır?" sorularına yanıt arıyor. Seçmenler, oy kullanacakları sandıkları 'e-devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı' üzerinden öğrenebiliyor. İşte oy kullanmaya giderken yanınıza almanız gereken tüm belgeler…

  • SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

    Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.

    Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

  • e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

    Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

    SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.

  • YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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