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Seçimin nabzı Show TV’de atacak!

Türkiye’nin dört bir yanından gelen en güvenilir veriler, en hızlı şekilde 14 Mayıs Pazar Show TV’de olacak.

Giriş: 11.05.2023 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
Seçimin nabzı Show TV’de atacak!
HABERTURK.COM

Türkiye seçime kilitlendi, herkes nefesini tuttu. Hangi aday cumhurbaşkanı olacak, kimler milletvekili seçilecek? İttifaklar ve partiler ne kadar oy alacak? En doğru, en hızlı sonuçlar, detaylı ve anlaşılır grafikler, uzman konuklardan en net analizler, kritik adreslerden canlı bağlantılar Seçim 2023 Özel Yayını ile ekrana gelecek.

YSK, partiler, Ankara kulisleri, son dakika gelişmeleri… Pınar Erbaş Ersoy, Meltem Acet, Burcu Selçuk Esen ve Rıdvan Bıyık seçime dair her şeyi, en anlaşılır şekilde Show TV’de izleyicilere aktaracak.

İşte Seçim 2023 Özel Tanıtımı;

14 Mayıs Seçim Özel canlı yayınla Pazar Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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