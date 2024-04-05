Seçimin "en genç belediye başkanı" Zeynep Çelik, mazbatasını alarak göreve başladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediye başkanlığını kazanan ve 31 Mart'ta seçilen Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Zeynep Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Sonuçtan çok mutlu olduğunu dile getiren Çelik, "Kalkım halkı seçimlerde büyük bir teveccüh göstererek bana inandılar, bana güvendiler. Ben de bu güveni boşa çıkarmayacağım. Kalkım'ın istek ve ihtiyaçlarını tamamlamak için çabalayarak elimden geleni yapmak için mücadele vereceğim. Tüm Kalkım halkına bana inandıkları ve gösterdikleri bu destekten dolayı tekrar çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yenice Kaymakamlığı önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Çelik, belediye binasına giderek makamına geçti.

Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir