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Seçim kağıtları dağıtılıyor! Seçmen kağıtları ne zaman gelecek, olmadan oy kullanılabilir mi?

Seçim kağıtları dağıtılıyor! Seçmen kağıtları olmadan oy kullanılabilir mi?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde seçmenler merak içerisinde seçim kağıtlarının ne zaman adreslerine ulaşacağını merak ediyor.YSK tarafından seçim öncesi güncellenen listelere göre seçmenlere oy kullanacakları sandık numaraları, sıra numaraları ve oy kullanma yer yani adres bilgilerinin yer aldığı bilgilendirme fişleri yani seçmen kağıtları dağıtılacak. Peki, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte merak edilen detaylar...

Giriş: 02.05.2023 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Seçmen kağıtları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde dağıtılmaya başladı.Bilindiği üzere seçmenlerin oy kullanacakların adreslerin, sandık numarası ve oy kullanma sıraları YSK tarafından bilgi fişi olarak seçmenlerin adrslerine gönderiliyor. Bu seçimde de diğer seçimler gibi YSK tarafından seömen bilgilendirme kağıtları dağıtılmaya başlandı. Peki, henüz seçmen kağıtlarını almayanlar ne zaman seçmen kağıtlarını alacaklar? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? İşte cevabı...

  • SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Yani seçim kağıdı almayanlar en geç 7 Mayıs Pazar günü seçim kağıtlarını almış olacaklar. 

  • Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

    Seçmen kağıdı bilgilendirme amacıyla dağıtılmaktadır. Seçmenler gerek muhtarlıklardaki seçmen kayıtlarından egrekse e-Devlet üzerinden de oy kullanacakları sandık numaralarını ve adreslerini öğrenebilmektedir. Ancak oy vermeye giderken seçmenlerin seçmen bilgilendirme kağıdını yanlarında bulundurma veya sandık kuruluna gösterme zorunluluğu yoktur.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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