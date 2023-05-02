Seçmen kağıtları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde dağıtılmaya başladı.Bilindiği üzere seçmenlerin oy kullanacakların adreslerin, sandık numarası ve oy kullanma sıraları YSK tarafından bilgi fişi olarak seçmenlerin adrslerine gönderiliyor. Bu seçimde de diğer seçimler gibi YSK tarafından seömen bilgilendirme kağıtları dağıtılmaya başlandı. Peki, henüz seçmen kağıtlarını almayanlar ne zaman seçmen kağıtlarını alacaklar? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? İşte cevabı...