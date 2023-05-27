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Seçim günü seyahat yasak mı? 28 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı?

Seçim günü seyahat yasak mı? 28 Mayıs 2023 seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı?

İlk turda yeterli oy oranına ulaşamayan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Seçim günü işe gitmek zorunda olan ve dışarıda işleri olan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını mercek altına aldı. Genel seçimler kapsamında açıklamalarda bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş: 27.05.2023 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 28 Mayıs'ta Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimi için tekrar sandık başına gidecek. İkinci tura kalan seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların gündeminde, "Seçim günü seyahat yasak mı? 28 Mayıs 2023 seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı?" soruları yer alıyor. İşte ayrıntılar...

  • SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    28 Mayıs seçim günü sokağa çıkma yasağı YSK seçim yasakları listesinde yer almıyor. Vatandaşlık görevi olan oy kullanma görevini yerine geitrdiği sürece vatandaşlara şehirler arası veya yurt dışına seyahat kısıtlaması getirilmemiştir. Ancak Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

  • SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇTA OY VERİLECEK?

    YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

  • İŞTE MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI

    Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

    Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

  • Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

     

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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