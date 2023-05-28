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Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: 2.Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları haberturk.com'dan takip edilecek

Türkiye, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. İlk turda adaylardan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce, yeterli oy çoğunluğuna ulaşamadı. En yüksek oyları alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışıyor. Seçmenler sandık başına giderek Türkiye'nin 5 yıl boyunca 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları da YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından anbean, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com üzerinden takip edilebilecek. Hatırlanacağı gibi, Türkiye, 14 Mayıs ilk tur seçimlerini Haberturk.com'dan takip etmişti. Anlaşılır grafikler, il il, ilçe ilçe ve bölge bölge adayların oy oranları ile seçim sonucu canlı takip ekranını Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

Giriş: 28.05.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gidiyor. 14 Mayıs'ta 28. Dönem TBMM'yi oluşturacak milletvekilleri seçilirken Cumhurbaşkanlığı yarışı sonuca ulaşmadı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce, yeterli oy çoğunluğunu sağlayamadı. Seçimler ikinci tura kalırken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü, oy verme işleminin tamamlanmasıyla beraber sandıklar kapanacak ve oy sayımına geçilecek. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından anbean, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'dan takip edilebilecek.

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com'dan Takip Edilecek

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, 2. tur seçim sonuçları da Haberturk.com'dan kolaylıkla takip edilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından Haberturk.com'un 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu sayfası üzerinden il il, ilçe ilçe ve bölge bölge Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını öğrenebileceksiniz. Hatırlanacağı gibi, ilk tur seçimlerinde, Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında seçim sonuçlarına ilişkin anlaşılır grafikler ve canlı takip ekranı yayınlamıştı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları da en hızlı, kesintisiz ve canlı bilgilerle Haberturk.com'dan görüntülenebilecek.

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Ekranı İçin Tıklayınız

  • İlk Turda Cumhurbaşkanı Adayları Ne Kadar Oy Aldı?

    Toplamda 55 milyon 833 bin 175 oy kullanıldı. Bu oyların 1 milyon 37 bin 101 tanesi geçersiz sayıldı.

    Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 27 milyon 133 bin 837 kişiden oy alarak yüzde 49.52 oy aldı.

    Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplamda 24 milyon 594 bin 932 kişiden oy alarak yüzde 44.88 oy aldı.

    Memleket Partisi adayı Muherrem İnce toplamda 236 bin 97 kişiden oy alarak yüzde 0.43 oy aldı.

    Ata İttifakı adayı Sinan Oğan toplamda 2 milyon 831 bin 208 kişiden oy alarak yüzde 5.17 oy aldı.

    1. Tur (14 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Seçim Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?

    27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yayın yasağını 18.30 itibarı ile kaldırmıştı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları belli olmaya başlayacak.

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Ekranı İçin Tıklayınız

  • Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdıyla veya internetten öğrenilebilecek

    Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

    Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

    Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek

    Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

  • Cep telefonuyla kabine girilmeyecek

    Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

  • Oy pusulasına mühür dışında işaret konulmayacak

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

    Seçmene, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konulacak, sandığa atılacak.

    Oy kullandıktan sonra imza atılacak

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

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    Görme engelliler şablonla oylarını verebilecek

    Görme engelli seçmenler, YSK tarafından oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecek. Talep etmeleri halinde ise oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oylarını kullanabilecek.

    Engelliler, felçliler veya bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

    Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

    Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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