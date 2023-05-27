SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?

28 Mayıs Pazar günü için YSK tarafından belli başlı yasaklar listesi açıklandı:

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.