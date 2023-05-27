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Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı kapalı mı? 28 Mayıs 2023 seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı olacak?

14 Mayıs Pazar günü vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmişti fakat salt çoğunluk sağlanamamasından dolayı seçim ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde seçim tekrarlanacak. O gün içerisinde günlük hayatına devam etmek isteyen kişiler şimdiden, "Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı kapalı mı? 28 Mayıs 2023 seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı olacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Giriş: 27.05.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 28 Mayıs'ta Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma işlemlerini gerçekleştirmek için tekrar sandık başına gidecek. Adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'dan birine oy verecek olan vatandaşların gündeminde: "Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı kapalı mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı olacak?" soruları yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...

  • SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?

    28 Mayıs Pazar günü için YSK tarafından belli başlı yasaklar listesi açıklandı: 

    - Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

    - Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    - Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

    - Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

    - Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    - YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    - Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

    - Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    - Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    - Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

  • KİMLER OY KULLANAMAZ?

    Oy kullanamayacak kişiler şu şekildedir;

    1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

    2. Askeri öğrenciler,

    3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar

  • OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

    YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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