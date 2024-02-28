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        Haberler Gündem Seçil Erzan’ın dolandırıcılık olayını Türkiye gündemine taşına haberimiz dava dosyasında

        Seçil Erzan’ın dolandırıcılık olayını Türkiye gündemine taşına haberimiz dava dosyasında

        Gündemden düşmeyen milyon dolarlık dolandırıcılık davasına giren geri getirilen silinmiş Whatsapp yazışmalarında Habertürk'ün Türkiye'ye ilk duyurduğu haber ile ilgili paylaşım da yer aldı. Davanın şüphelilerinden Nazlı Can'ın incelenen cep telefon kayıtlarında Habertürk'ün Seçil Erzan'ın tutuklandığını ilk kez duyurduğu haberi, arkadaşına attığı görülüyor. O tarihte dolandırıcılığın bilinen boyutunun 5 milyon dolar olmasına gösterilen şaşkınlık yazışmalara da yansıdı. Yazışmalarda Nazlı Can'ın Seçil Erzan için "Karşımızda Türkiye'yi dolandırmış bir şizofren var" dediği de görülüyor

        Giriş: 28.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:39
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        Habertürk'ün haberi dava dosyasında
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        Türkiye, Seçil Erzan’ın milyon dolarlık dolandırıcılık olayını ilk kez12 Nisan 2023’te Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberi ile duydu. Gündemden düşmeyen dolandırıcılık davasında yeni bilirkişi raporu eklendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre incelenen dijital materyaller arasında şüpheli Nazlı Can’ın da cep telefon kayıtları yer aldı.

        5 MİLYON ŞAŞKINLIĞI

        Bilirkişi tarafından incelenen Whatsapp yazışmaların bir kısmının silindiği görüldü. Yapılan incelemede şüpheli Nazlı Can’ın cep telefonunda silinmiş Whatsapp yazışmaları geri getirildi. Geri getirilen yazışmalarından birinde Nazlı Can, 12 Nisan 2023’te, telefonunda Zehra Nur Karaca olarak kayıtlı kişiye “Uyandın mı” diye yazıyor. Ardından o gün banka müdürü Seçil Erzan’ın tutuklandığını ilk kez Türkiye’ye duyuran Habertürk’ün “5 milyon dolarlık dolandırıcılık” başlıklı haberinin ekran kaydını Zehra Nur Karaca’ya atıyor. Zehra Nur Karaca buna cevap olarak “50 milyon ne 5 milyon” diye cevap veriyor. Bu şaşkınlık, haberin yazıldığı tarihte dolandırıcılığın gün yüzüne çıkmış 5 milyon dolarlık boyutunu da ifade ediyor. Daha sonra ortaya çıkan isimlere ve para trafiğine ilişkin detaylar da Habertürk’te ayrıntılı şekilde işlenirken dava dosyasına giren kişilerde de haberin yarattığı etki görülüyor. İkili arasında yer alan bu yazışma, bilirkişi tarafından önemli bulunuyor. Bilirkişi raporunda bu yazışmayı, dava konusu ile alakalı olabileceği değerlendirilen mesajlar olarak gösteriyor.

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        Türkiye milyonlarca dolarlık dolandırıcılığı bu haberle duymuştu...

        TÜRKİYE’Yİ DOLANDIRAN ŞİZOFREN

        Geri getirilen yazışmalar arasında ikili arasında dikkat çeken bir mesajlaşma da yer aldı. 21 Nisan 2023 günü Nazlı Can ile Zehra Nur Karaca arasında yapılan yazışmalarda, Nazlı Can “Ortalık tıkılıyor. Ne Seçilmiş be kardeşim” diyor. Zehra Nur Karaca “Sorma rezillik “ diye cevap veriyor. Yazışma şöyle devam ediyor:

        Nazlı Can: Çok çok yazık duyduklarıma inanamıyorum. Ama bu saatten sonra ben de çirkinleşeceğim artık. Karşımızda Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren var. Tanın bende hesap soruyor.

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        Nazlı Can: Bu konuyla ilgili tek bir şey konuşmak istemiyorum Allah büyük.

        Zehra Nur Karaca: Üzülme. Ben Fatih Terim sormak için aradım

        Zehra Nur Karaca: Olay nereye gitti. Seni yarın ararım.

        Nazlı Can: Boş ver döksün içini. O da benim paralarımla bizim paralarımızla aldı o zaman arabasını tarlalarını. O kaç para kazanmış soracağım. Florya’da bütün gün para almak için bekliyordu.

        Zehra Nur Karaca: Boş ver. Yarın konuşuruz. Olay çirkinleşmesin.

        Nazlı Can: Ama böyle çok daha fazla koyuyor Zehra, Herkes perişan tanın bilmiyor mu ? Niye tek kendini düşünüyor.

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