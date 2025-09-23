Domatesten balığa: Hangi gıdanın taze olduğunu nasıl bilirsiniz?
Alışveriş yaparken sadece fiyata değil, ürünün tazeliğine de dikkat etmek gerekiyor. İşte domatesten balığa, ekmekten bala kadar her gıdanın en taze olanını seçmenin altın kuralları.
Market reyonlarında hangisinin taze, hangisinin bayat olduğunu anlamak çoğu zaman kolay değil. Ancak doğru ipuçlarıyla göz, koku ve dokunma duyularınızla bunu kolayca çözebilirsiniz.
DOMATES SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Mümkün olduğunca plastik kaplarda satılan domatesleri tercih etmeyin. Çünkü bu ambalajlarda domateslerin tazeliğini kontrol edemezsiniz ve farklı olgunluk derecelerindeki domatesler aynı kaba konabilir.
Yüzeyi pürüzsüz ve sıkı olmalı, elinize aldığınızda tutarlı bir ağırlık hissettirmelidir. Olgun domates, olgunlaşmamış olana göre neredeyse iki kat daha ağırdır. Kokladığınızda domates kokusu gelmiyorsa henüz olgunlaşmamıştır. Özellikle sap kısmından domates kokusu almanız gerekir.
MARUL SEÇİMİ
Marulun kenarları yenmiş, yaprakları eksik veya delikli olmamalıdır. Kahverengi kenarları olan marullardan uzak durun. Rengi açık ya da koyu yeşil, parlak ve canlı görünmelidir. Dış yaprakları yumuşamışsa almamaya dikkat edin.
BİBER SEÇİMİ
Biberin üzerinde leke olmamalı ve rengi yoğun olmalıdır. Elinize aldığınızda ağırlığını hissetmelisiniz. Altındaki çıkıntılara bakın: 2–3 çıkıntısı olan biberler daha acıdır, 4 çıkıntısı olanlar ise daha az çekirdeklidir ve yemeklerde daha pratiktir. Sapı yeşil, sert ve çıtır olmalıdır.
KABAK SEÇİMİ
Kabak büyüdükçe acılığı artar. 15–20 cm boyundaki orta büyüklükte kabaklar en uygunudur. Büyük kabakların tohumu daha çok, eti ise daha az olur. Sapı taze ve yeşil olmalıdır.
MUZ SEÇİMİ
Demet sapı yeşilden açık sarıya dönük olan muzlar idealdir. Kök kısmı kahverengileşmiş ve üzerinde siyah noktalar çoksa fazla olgunlaşmış demektir. Muzları salkım halinde almak daha uzun süre dayanmasını sağlar. Hemen tüketmeyecekseniz olgun muzları tercih etmeyin.
BALIK SEÇİMİ
Balığın gözleri parlak siyah, çıkıntılı ve canlı görünmelidir. Derisi parlak ve ipeksi olmalı, yapışkan ya da donuksa taze değildir. Eti sıkı, yarı şeffaf ve elastik olmalıdır. Parmağınızla bastığınızda iz kalmamalıdır.
EKMEK SEÇİMİ
Etiketine bakın; ilk sırada “tam buğday unu” yazıyorsa doğru tercihtir. Bu tür ekmekler daha fazla lif ve vitamin içerir. Ekmeğe bastığınızda eski şekline dönüyorsa tazedir. Parmağınızın izi kalıyorsa bayatlamış veya yanlış pişirilmiştir.
TAVUK SEÇİMİ
Derisi etten daha solgun renkte olmalıdır. Sararmış ya da kahverengileşmiş derili tavukları almayın. Eti nemli, açık renkli ve kansız görünmelidir. Kuruysa taze değildir. Son kullanma tarihinden çok paketleme tarihine bakın. Paketlemeden 3 günden fazla geçmişse tercih etmeyin.
BAL SEÇİMİ
Bal opaksa daha doğaldır. Aşırı işlenmiş ballar genellikle daha saydam görünür. Doğal bal soğukta kristalleşebilir; bu tazeliğin işaretidir. Kavanozun dibinde yoğun tabaka oluşmuşsa endişelenmeyin.
PEYNİR SEÇİMİ
Peynirin kabuğu geniş ve kuruysa uzun süre beklemiş demektir. Kabuğun üzerinde yağ tabakası varsa, sıcaklık değişiminden dolayı bozulmaya başlamış olabilir.
Görsel Kaynak: istockphoto