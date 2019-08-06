Şebnem Schaefer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımının altına: 'Nazım’ın da dediği gibi “En güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır.” Hem işim gereği hem de tatil için gittiğim dünyanın farklı yerlerinde denize girme şansım oldu. Şimdi de Polonya’nın Baltık Denizi kıyılarındayım. Bakalım daha hangi denizlere gideceğim...' notunu düştü.

Schaefer'ın fotoğrafı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.