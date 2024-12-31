Şebnem Dönmez, sevgilisini paylaştı

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, geçtiğimiz aylarda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Dönmez; "Eskiden gölge taraflarım ortaya çıktığında karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. 10 yıldır bekardım ve bir standardım vardı. Biri onu kırdı" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

REKLAM advertisement1 Şebnem Dönmez, bu kez yeni yıl coşkusunu sevgilisi Mehmet Yaygın ile paylaştı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin kendisini öptüğü bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerine aşk dolu bir yeni yıl mesajı verdi.

Fotoğraflar: Instagram