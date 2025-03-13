Şebnem Bozoklu, Feyza Civelek'i ziyaret etti
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, kolundan operasyon geçirmişti. Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyaret etti
Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz ay, talihsiz bir kaza geçirmişti. Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan Civelek, takipçilerine kolunu kırdığını duyurmuştu.
Feyza Civelek, dün sabah saatlerinde kolundan ameliyat olduğunu açıkladı. Oyuncu, ameliyat sonrasında; "Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler" dedi.
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyaret etti. Bozoklu, fotoğraflarına; "Kollar kırılır yen içinde kalır" notunu düştü.