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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sebastian Szymanski'ye İtalyan kancası! - Fenerbahçe Haberleri

        Sebastian Szymanski'ye İtalyan kancası!

        Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir performans sergileyen Sebastian Szymanski'ye 3 İtalyan ekibi talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:35
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        • 1

          Teknik direktör Jose Mourinho ile devam kararı alan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

        • 2

          Kadrosunu güçlendirmek ve önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde, flaş ayrılıkların da yaşanabileceği belirtildi.

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          Bu kapsamda F.Bahçe'de istikrarlı bir performansa imza atan Sebastian Szymanski, İtalyan ekiplerinin gündemine geldi.

        • 4

          İTALYA'DAN 3 TALİP!

          26 yaşındaki futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Lazio ve Napoli'nin ilgisinin olduğu öğrenildi.

        • 5

          EN AZ 20 MİLYON EURO

          Fenerbahçe yönetiminin, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen Szymanski'nin bonservisinin 20 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon 53 maça çıkan Polonyalı oyuncu, 7 gol - 9 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 795 dakika sahada kaldı.

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