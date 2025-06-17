Sebastian Szymanski'ye İtalyan kancası!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir performans sergileyen Sebastian Szymanski'ye 3 İtalyan ekibi talip oldu.
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Teknik direktör Jose Mourinho ile devam kararı alan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
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Kadrosunu güçlendirmek ve önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde, flaş ayrılıkların da yaşanabileceği belirtildi.
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Bu kapsamda F.Bahçe'de istikrarlı bir performansa imza atan Sebastian Szymanski, İtalyan ekiplerinin gündemine geldi.
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İTALYA'DAN 3 TALİP!
26 yaşındaki futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Lazio ve Napoli'nin ilgisinin olduğu öğrenildi.
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EN AZ 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen Szymanski'nin bonservisinin 20 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.
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Geçtiğimiz sezon 53 maça çıkan Polonyalı oyuncu, 7 gol - 9 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 795 dakika sahada kaldı.
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