Sebastian Szymanski: Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, maç için motive olduklarını dile getirdi.

Yarın yeni bir maça çıkacaklarının altını çizen Szymanski, "Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve öz güvenimiz yüksek. Bu beraberlik sonrasında nasıl bir cevap vereceğimiz önemli. Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Kendisinin bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan Szymanski, şöyle konuştu:

"Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki, her maçta gol atamazsınız. Geçen sene başında gol ve asist anlamında iyi bir performans sergiliyordum. Şimdi de milli takımda bunu sürdürüyorum. En önemli şey takımın 3 puan alması ve benim de elimden gelenin en iyisini yapmam. Benim için önemli olan, dışarıdaki insanların memnun olması değil, etrafımdaki insanların memnun olması." Jayden Oosterwolde'nin Samsun'da sakatlanması hakkında da konuşan Szymanski, Jayden'ın sakatlığı sebebiyle çok üzgün olduklarını belirterek "Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Her zeminde oynamak zorundasınız. Jayden'ın yaşadığı sakatlık hakkında üzgünüz. Takım arkadaşlarının desteği her onunla birlikte." açıklamasını yaptı.