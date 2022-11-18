Sean Penn, Zelenski’ye Oscar ödülünü verdi!

Penn’in ziyaretine ilişkin Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden açıklama yapıldı “Amerikalı sanatçı, ülkemizin zaferine olan inancın bir simgesi olarak Oscar heykelciği getirdi ve Başkan’a teslim etti. “Ödül, savaşın sonuna kadar Ukrayna’da kalacak.”