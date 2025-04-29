Seal U DM-i, dört tekerlekten çekişli versiyonu ile geldi - Otomobil Haberleri

Seal U DM-i, dört tekerlekten çekişli versiyonu ile geldi - Otomobil Haberleri

BYD, Türkiye’deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Çinli markanın şarj edilebilir hibrit SUV modeli BYD SEAL U DM-i, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla satışa çıktı.

Mayıs başında bayilerde yerini alacak olan yeni modelin, lansmana özel satış fiyatı 2 milyon 845 bin TL olacak.

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SEAL U DM-i AWD modelinde, turbo destekli benzinli motora ek olarak çift elektrikli motor görev yapıyor.

Elektrikli ve benzinli motorların birlikte çalıştığı sistem, Kum ve Çamur modlarının eklendiği sürüş seçenekleri gibi yeniliklere sahip.

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Sistem gücü 238 kW (324 PS) seviyesine ulaşan bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede çıkabiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sisteminin eklenmesi ile, BYD Seal U DM-i AWD modelinde enerji yönetimi de yeniden düzenlendi.

Yeni AWD versiyonu tam elektrikli sürüş modunda 70 kilometreye kadar menzil sunan otomobil, hibrit modda toplam 870 kilometre yol gidebiliyor.

SEAL U DM-i, AWD versiyonuyla birlikte 1.5 litrelik turbo benzinli motorunu da kullanıcılarla buluşuyor. 96 kW (131 PS) gücündeki bu motor, elektrikli sistemle birlikte çalışıyor.