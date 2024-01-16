Scorpions 8 yıl aradan sonra İstanbul’da

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Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, istanbul’da 2 gün üst üste konser verecek. 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek konserinin biletleri çok kısa sürede biten grup, hayranlarının isteği üzerine konser programına ikinci günü ekledi.

Son olarak 2016 yılında ülkemizde muhteşem bir konser veren Scorpions, 2024 yılının en büyük müzik konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 ve 25 Mayıs geceleri KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.