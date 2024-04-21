Scarlet Johansson'ın takıntılı takipçisi kendini oğlunun babası sanıyor

Scarlet Johansson'un avukatı Michael Goldstein, takıntılı takipçiye uzaklaştırma kararının reddini doğrularken, bunun tüm geçici yasaklama emirlerinin de feshedildiği anlamına geldiğini söyledi.

Scarlet Johansson, Ağustos 2022'den bu yana Michael Joseph Branham tarafından hedef alındığını ve kendisine uzaklaştırma emri çıkarılıncaya kadar takıntısının arttığını iddia etti.