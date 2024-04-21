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        Haberler Magazin Scarlet Johansson'ın takıntılı takipçisi kendini oğlunun babası sanıyor

        Scarlet Johansson'ın takıntılı takipçisi kendini oğlunun babası sanıyor

        Scarlet Johansson'ın başı, oğlunun babası olduğunu iddia eden takıntılı bir hayranıyla dertte. Ünlü oyuncunun uzaklaştırma talebi, mahkeme tarafından reddedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:05
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        • 1

          Hollywood'un ünlü yıldızı Scarlet Johansson'ın takıntılı bir hayranıyla başı dertte. 39 yaşındaki ABD'li oyuncu, Kasım 2023'te adının Michael Joseph Branham olduğu bilinen tacizciye dava açmıştı. Johansson'ın uzaklaştırma talebi, usul yüzünden reddedildi. California Yüksek Mahkemesi, evrakların Branham'a tebliğ edilememesi nedeniyle teknik bir nedenden dolayı uzaklaştırma kararını reddetti.

        • 2

          Scarlet Johansson'un avukatı Michael Goldstein, takıntılı takipçiye uzaklaştırma kararının reddini doğrularken, bunun tüm geçici yasaklama emirlerinin de feshedildiği anlamına geldiğini söyledi.

          Scarlet Johansson, Ağustos 2022'den bu yana Michael Joseph Branham tarafından hedef alındığını ve kendisine uzaklaştırma emri çıkarılıncaya kadar takıntısının arttığını iddia etti.

        • 3

          KOMŞUSUNU TAKİP ETTİ

          Ünlü oyuncuya göre, Michael Joseph Branham sürekli evinin önünde görünmeye başladı. Hatta 19 Kasım'da Branham, direksiyonun başındaki kişinin Johansson olduğunu zannederek komşularından birini kilometrelerce takip etti.

          Komşu, durumu anlayınca, takıntılı kişinin davranışından korktuğu için durumu oyuncunun asistanına bildirdi.

        • 4

          "ENDİŞEM ARTTI"

          Uzaklaştırma talebinin reddedilmesinin ardından Scarlet Johansson, durumun kendisi ve ailesinde 'ciddi korku ve endişeye' yol açtığını söyledi.

          Mahkeme başvurusunda Johansson, "Davalının devam eden ve artan taciz şekli ve kararlılığı ile seyahat etme yeteneği birleştiğinde, katılacağım birçok halka açık etkinlik göz önüne alındığında, güvenlik endişelerim arttı" ifadesini kullandı.

        • 5

          ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

          Michael Joseph Branham'ın, Scarlet Johansson'un biyolojik babası olduğuna inandığı oğlu Cosmo'ya saplantılı bir şekilde ulaşmaya çalışması da Johansson'ı korkutan bir başka konu. Johansson'ın oğlu, 2021 yılında komedyen Colin Jost'la birlikteliğinden dünyaya gelmişti.

          Tacizcinin, Cosmo'nun oğlu olduğunu iddia etmesi ve sürekli olarak Johansson'ın Los Angeles'taki malikanesinin etrafında dolaşması üzerine ünlü oyuncunun özel dedektif Jon Perkins'i işe aldığı öğrenildi.

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