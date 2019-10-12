Say\u0131sal Loto sonu\u00e7lar\u0131 i\u00e7in heyecanl\u0131 bekleyi\u015f ba\u015flad\u0131. Say\u0131sal Loto da 1 den 49 a kadar s\u0131ral\u0131 rakamlardan olu\u015fan toplar bir k\u00fcrenin i\u00e7ine at\u0131l\u0131yor. K\u00fcre i\u00e7erisinden belirlenen 6 \u015fansl\u0131 rakam\u0131 ayn\u0131 kolon i\u00e7erisinde bilen talihliler b\u00fcy\u00fck ikramiyeyi almaya hak kazan\u0131yor. Say\u0131sal Loto \u00e7ekili\u015fi, \u00c7ar\u015famba ve Cumartesi g\u00fcnleri olmak \u00fczere haftada 2 defa ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. 6 kez devreden yakla\u015f\u0131k 11 milyon liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiyenin ise bu ak\u015fam sahibini bulup bulamayaca\u011f\u0131 merak ediliyor. \u0130\u015fte Say\u0131sal Loto \u00e7ekili\u015fine dair detaylar... SAYISAL LOTO\u00a0\u00c7EK\u0130L\u0130\u015e\u0130 NE ZAMAN, SAAT KA\u00c7TA? Milli Piyango \u0130daresi (MP\u0130) taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen Say\u0131sal Loto \u00e7ekili\u015fi \u00c7ar\u015famba g\u00fcnleri saat 21.45 te www.mpi.gov.tr adresi \u00fczerinden canl\u0131 yay\u0131nlan\u0131yor. Cumartesi g\u00fcnleri ise \u00e7ekili\u015f saat 21.15 te ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Bu ak\u015famki Say\u0131sal Loto \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak. \r \r \t\r \t\t\r \t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\tSAYISAL LOTO DA EN \u00c7OK \u00c7IKAN RAKAMLAR\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t \r \t\t\r \t\r \r SAYISAL LOTO HAKKINDA \u0130dare taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n 1-49 say\u0131 k\u00fcmesi i\u00e7inden \u00e7ekili\u015fle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 say\u0131n\u0131n do\u011fru tahmin edilmesine dayanan ve k\u0131saca oyun olarak da ifade edilen \u015fans oyunudur. \u00c7ekili\u015f \u00f6zel \u00e7ekili\u015f k\u00fcresi kullan\u0131lmak suretiyle oyun plan\u0131na g\u00f6re da\u011f\u0131t\u0131lacak ikramiyeleri kazanacak numaralar\u0131n belirlenmesidir. \u00c7ekili\u015fler \u0130darece belirlenecek g\u00fcn ve saatte ger\u00e7ekle\u015ftirilir. \u0130kramiyelerin \u00f6denmesinde yetkileri dahilinde olmas\u0131 ko\u015fuluyla bayiler ve \u0130darece belirlenen \u015eubeler y\u00fck\u00fcml\u00fcd\u00fcr. \u0130kramiyelerin, bayiler ve \u015eubelerce \u00f6denme s\u00fcreleri idarece belirlenir. \u0130kramiyeler, \u00e7ekili\u015f tarihinden itibaren 1 y\u0131l ge\u00e7tikten sonra zaman a\u015f\u0131m\u0131na u\u011frar. Sistem taraf\u0131ndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmi\u015f, y\u0131rt\u0131lm\u0131\u015f, zaman a\u015f\u0131m\u0131na u\u011fram\u0131\u015f, iptal edilmi\u015f biletlere ikramiye \u00f6denmez. Bir bilete ikramiye \u00f6denebilmesi i\u00e7in en az \u00e7ekilen say\u0131lar, barkot, bilet g\u00fcvenlik numaras\u0131 ve arka y\u00fcz\u00fcndeki bilet seri numaras\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131k \u015fekilde okunmas\u0131 gerekir. Say\u0131sal loto oyununda bir ka\u00e7 hafta \u00fcst \u00fcste alt\u0131 numaray\u0131 do\u011fru tahmin eden \u00e7\u0131kmamas\u0131 \u00fczerine ertesi haftalara devir say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131, has\u0131lat\u0131n \u00e7ok y\u00fcksek olmas\u0131 \u00fczerine say\u0131sal loto oyun plan\u0131nda yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle, Bir haftaya ait oyunda alt\u0131 bilen \u00e7\u0131kmamas\u0131 halinde bu gruba ayr\u0131lan ikramiye, ertesi hafta alt\u0131 numaray\u0131 do\u011fru tahmin edenlere da\u011f\u0131t\u0131lmak \u00fczere devredilir. Say\u0131sal Loto oyunu \u00e7ekili\u015flerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MP\u0130 \u015eubelerinden,(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fck ile \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerince (\u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri 500.000 TL. ye kadar) \u00f6denmektedir... SAYISAL LOTO NUN SON \u00c7EK\u0130L\u0130\u015e SONU\u00c7LARI - 9 EK\u0130M: 4 - 22 - 30 - 37 -\u00a0 42 - 46 6 Bilen Ki\u015fi Say\u0131s\u0131 6. Devir Ki\u015fi Ba\u015f\u0131na D\u00fc\u015fen \u0130kramiye 10.972.110,08 TL 5\u00a0Bilen Ki\u015fi Say\u0131s\u0131 125 Ki\u015fi Ba\u015f\u0131na D\u00fc\u015fen\u00a0\u0130kramiye 5.785,90 TL 4\u00a0Bilen Ki\u015fi Say\u0131s\u0131 5.847 Ki\u015fi Ba\u015f\u0131na D\u00fc\u015fen\u00a0\u0130kramiye 93,25 TL 3\u00a0Bilen Ki\u015fi Say\u0131s\u0131 110.130 Ki\u015fi Ba\u015f\u0131na D\u00fc\u015fen\u00a0\u0130kramiye 13,10 TL \u00a0 \u00a0