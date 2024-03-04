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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

        Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 21:40 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:40
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        Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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        Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan bugün de devam etti. Şans oyunuseverler için Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte, 4 Mart 2024 Sayısal Loto sonuçları...

        4 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

        35 - 42 - 56 - 58 - 69 - 87

        JOKER 24 + SÜPERSTAR 75

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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