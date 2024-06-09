4 yıllık ve 2 yıllık sayısal bölümleri merak ediliyor. Adaylar açıklanan puanlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Genellikle fen bilimleri ağırlıklı olan sayısal bölümleri binlerce aday tarafından araştırılıyor. Hem AYT hem de TYT puanına göre alım yapan sayısal bölümleri sizler için haberimizde derledik. Peki, "2024 Üniversitelerin sayısal bölümleri neler?" İşte merak edilen soruların yanıtı...