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Sayısal bölümler neler? 2021 Sayısal bölümler listesi

YKS sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Hala hangi bölüme seçeceğine karar veremeyen adaylar sayısal bölümleri araştırıyor. Son yıllarda nanoteknoloji mühendisliği ve yapay zeka ile ilgili bölümler öne çıkıyor. İşte sayısal bölümler listesi...

28.07.2021 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Sayısal bölümler neler? 2021 Sayısal bölümler listesi

ÖSYM Başkanı Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Sayısal bölümlerde genellikle fen bilimleri ile ilgili meslekler yer alıyor. İş alanı oldukça geniş olan sayısal bölümler binlerce aday tarafından merak ediliyor. İşte sayısal bölümler...

SAYISAL BÖLÜMLER LİSTESİ

Tıp SAY 222 406
Diş Hekimliği SAY 170 298
Bilgisayar Mühendisliği SAY 148 258
Hemşirelik SAY 139 236
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 138 239
İnşaat Mühendisliği SAY 134 222
Makine Mühendisliği SAY 120 206
Mimarlık SAY 114 225
Matematik SAY 103 120
Endüstri Mühendisliği SAY 95 169
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon SAY 90 171
Beslenme Ve Diyetetik SAY 88 179
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 86 104
Yazılım Mühendisliği SAY 79 184
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 65 65
Kimya SAY 59 65
Ebelik SAY 58 79
Biyoloji SAY 57 60
Moleküler Biyoloji Ve Genetik SAY 57 87
Fizik SAY 49 57
Gıda Mühendisliği SAY 47 53
Peyzaj Mimarlığı SAY 44 50
Eczacılık SAY 43 82
Mekatronik Mühendisliği SAY 38 72
İç Mimarlık SAY 35 76
Kimya Mühendisliği SAY 35 44
Şehir Ve Bölge Planlama SAY 33 37
Bahçe Bitkileri SAY 31 31
Endüstriyel Tasarım SAY 31 57
Veteriner SAY 31 35
Biyomedikal Mühendisliği SAY 30 47
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği SAY 29 38
Tarla Bitkileri SAY 29 30
Bitki Koruma SAY 28 29
Çevre Mühendisliği SAY 28 31
Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY 22 41
Odyoloji SAY 21 38
Biyomühendislik SAY 20 22
Uçak Gövde-Motor Bakım SAY 20 38
Harita Mühendisliği SAY 19 22
İstatistik SAY 19 20
Zootekni SAY 19 20
Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 17 25
Dil Ve Konuşma Terapisi SAY 16 31
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15 17
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi SAY 14 19
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 14 15
Ergoterapi SAY 14 26
Tekstil Mühendisliği SAY 14 15
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme SAY 14 14
Maden Mühendisliği SAY 13 14
Matematik Öğretmenliği SAY 13 13
Biyosistem Mühendisliği SAY 12 13
İş Sağlığı Ve Güvenliği SAY 12 16
Jeoloji Mühendisliği SAY 12 13
Orman Mühendisliği SAY 12 12
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 11 20
Otomotiv Mühendisliği SAY 11 17
Pilotaj SAY 11 22
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 10 10
Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 9 15
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği SAY 9 16
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği SAY 9 14
Kimya Öğretmenliği SAY 9 10
Ortez-Protez SAY 9 14
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri SAY 8 17
Fizik Öğretmenliği SAY 8 9
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği SAY 8 13
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri SAY 8 13
Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 8 8
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 8 9
Aktüerya Bilimleri SAY 7 9
Biyoloji Öğretmenliği SAY 7 7
Jeofizik Mühendisliği SAY 7 9
Tarımsal Yapılar Ve Sulama SAY 7 8
Biyoteknoloji SAY 6 7
Dijital Oyun Tasarımı SAY 6 13
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 6 13
Genetik Ve Biyomühendislik SAY 6 10
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği SAY 6 9
Uçak Elektrik-Elektronik SAY 6 13
Uçak Mühendisliği SAY 6 11
Astronomi Ve Uzay Bilimleri SAY 5 5
Elektrik Mühendisliği SAY 5 7
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 5 10
İşletme Mühendisliği SAY 5 8
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği SAY 5 5
Biyokimya SAY 4 5
Fizik Mühendisliği SAY 4 4
Hemşirelik Yüksekokulu SAY 4 11
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 3 3
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 3 3
Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri SAY 3 3
Geomatik Mühendisliği SAY 3 5
Gerontoloji SAY 3 4
Gıda Teknolojisi SAY 3 3
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri SAY 3 3
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 3 7
Yapay Zeka Mühendisliği SAY 3 7
Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY 2 4
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği SAY 2 6
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 2 3
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri SAY 2 2
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği SAY 2 5
Makine Ve İmalat Mühendisliği SAY 2 2
Matematik Mühendisliği SAY 2 4
Meteoroloji Mühendisliği SAY 2 2
Mühendislik Programları SAY 2 6
Nükleer Enerji Mühendisliği SAY 2 3
Perfüzyon SAY 2 4
Polimer Malzeme Mühendisliği SAY 2 2
Süt Teknolojisi SAY 2 2
Tıp Mühendisliği SAY 2 4
Uçak Ve Uzay Mühendisliği SAY 2 3
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri SAY 2 2
Uzay Mühendisliği SAY 2 4
Ziraat Mühendisliği Programları SAY 2 2
Adli Bilimler SAY 1 2
Adli Bilişim Mühendisliği SAY 1 4
Astronomi Ve Astrofizik SAY 1 1
Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması SAY 1 1
Basım Teknolojileri SAY 1 1
Bilgisayar Bilimleri SAY 1 1
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri SAY 1 1
Bilgisayar-Enformatik SAY 1 1
Biyoenformatik Ve Genetik SAY 1 2
Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji SAY 1 1
Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 1 1
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği SAY 1 1
Deri Mühendisliği SAY 1 1
Elektronik Mühendisliği SAY 1 1
Endüstri Mühendisliği Programları SAY 1 4
Enerji Mühendisliği SAY 1 1
Fotonik SAY 1 1
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 1 1
Gemi Ve Yat Tasarımı SAY 1 2
Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları SAY 1 3
Güverte SAY 1 4
Havacılık Elektroniği SAY 1 1
Hidrojeoloji Mühendisliği SAY 1 1
İmalat Mühendisliği SAY 1 1
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY 1 2
Kimya Ve Süreç Mühendisliği SAY 1 1
Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY 1 3
Lif Ve Polimer Mühendisliği SAY 1 1
Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri SAY 1 2
Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY 1 2
Moleküler Biyoteknoloji SAY 1 2
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları SAY 1 3
Nanobilim Ve Nanoteknoloji SAY 1 2
Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 1 1
Optik Ve Akustik Mühendisliği SAY 1 2
Polimer Mühendisliği SAY 1 1
Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 1 2
Su Bilimleri Ve Mühendisliği SAY 1 1
Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY 1 1
Tohum Bilimi Ve Teknolojisi SAY 1 1
Tütün Eksperliği Yüksekokulu SAY 1 1
Ulaştırma Mühendisliği SAY 1 2
Uzay Ve Uydu Mühendisliği SAY 1 1
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi SAY 1 2
Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği SAY 1 1
Yazılım Geliştirme SAY 1 2
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları SAY 1 1

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