ÖSYM Başkanı Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Sayısal bölümlerde genellikle fen bilimleri ile ilgili meslekler yer alıyor. İş alanı oldukça geniş olan sayısal bölümler binlerce aday tarafından merak ediliyor. İşte sayısal bölümler...

SAYISAL BÖLÜMLER LİSTESİ