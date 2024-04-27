Şavşat'ın kar altındaki Maden köyü baharı bekliyor

Köyde akordiyon çalarak zamanını geçiren Recep Sarış ise köyde arıcılık da yaptığını dile getirerek, "Hobi olarak akordiyon çalıyorum, burası 2 bin rakımda bir köy. Kışları uzun geçiyor, ulaşım zorluğu var. Köyde güzel bir hayat var, kar, kış da bunların cilvesi. Bu yıl çok kar yağdı. Burada kasım ayında yollar kapanıyor, nisanda açılıyor" diye konuştu.