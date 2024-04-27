Yazarlardan Adana Demirspor - Galatasaray maçı yorumları

"KALİTE FARK YARATTI"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Öncelikle 2 takımı da alkışlayarak başlayalım. Harika bir oyun oldu. Önce savunma değil savunmayla birlikte dikine hücum düşüncesi iki takımı da maçın her bölümünde oyuna ortak etti. Hızlı oynamaya çalışan, süratli çıkış için birçok varyasyon deneyen iki takım da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ama bu kadar geniş alanlardan doğal olarak 2 takım adına da birçok pozisyon oluştu. Oluşan pozisyonlarda bir kez daha gördük ki kalite, farkı yaratıyor. Galatasaray'ın kalesinde Muslera gibi önemli bir markası var. Adana Demirspor maçı Ziyech, Kerem, Köhn gibi oyuncuların performanslarıyla sahne aldığı bir akşam oldu. Bu oyun içerisinde Mertens ve İcardi'nin yer almaması elbette düşünülemezdi."