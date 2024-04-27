Yazarlardan Adana Demirspor - Galatasaray maçı yorumları
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
- 1
"KALECİ TAKIMIN YARISIDIR"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Futbolda şöyle bir cümle vardır, hiçbir zaman değişmez ve çok doğru bir cümledir; "Kaleci bir takımın yarısıdır. Eğer şampiyon olacaksan kalecin en az 5 veya 6 maçı kazandırmalıdır. Bakın abartmıyorum, Galatasaray eğer şampiyon olacaksa Muslera'nın bunda payı çok fazladır. Öyle pozisyonlar kurtardı ki inanılır gibi değil. Bu tip maçlar şaka götürmez ama kadro derinliği, girenle çıkan hiç fark etmiyor. Bu da Okan Buruk'un elini güçlendiriyor. Allah var, Okan da bunu Türkiye'de maçlarda iyi kullandı."
- 2
"KORKU TÜNELİNDEN GEÇTİ"
LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Muslera'ya övgüler yağdırırken "Ligde haksız rekabet yaratıyor. Şampiyonluklarda büyük etkisi var" demişti. Muslera ayrıcalığını ve farklılığını Adana'da bir kez daha gördük. 16 Haziran'da 38 yaşına basacak olan Muslera, Galatasaray'ın en iyisiydi. Galatasaray, ilk 45'te korku tünelinden geçti ve kalesinde ciddi pozisyonlar verdi ama Muslera devleşti. Kadife ayak Ziyech, mükemmel bir gol atarak takım üzerindeki baskıyı aldığı gibi taraftarları da rahatlattı. Ardından Kerem Demirbay'ın akıl ve kalite kokan golünü sahalarda çok az görebiliriz. Galatasaray, Adana'da kazanarak hem kazanamama şansızlığını kırdı hem de şampiyonluğun boyunu kısalttı."
- 3
"G.SARAY'IN ONA BORCU BÜYÜK"
AHMET ÇAKAR/SABAH: "G.Saray için hayati derecede önemli maçtı. Kaybettiklerinde, F.Bahçe tekrar umutlanacaktı. Ama bunların hiçbiri olmadı. Üstelik rakip Adana Demirspor. Özellikle ofansif yönden çok iyi top oynadı. İlk defa G.Saray'ın sol beki Köhn'ü bu kadar yol geçen hanı gibi gördük! Galibiyetin tartışmasız baş mimarı kaleci Muslera! Tuhaf olan, Ziyech'in golünden önce Demirspor'un kaçırdığı %100'lük gol pozisyonu. G.Saray, Muslera'ya yıllardır çok şey borçlu ama dün gece bu borç daha da büyüdü. Bundan sonra G.Saray'ın şampiyonluğu kaybetmesi belki mucizelere bağlı. Üstelik genetiklerinde de bu tür kayıplar pek yaşanmamış."
-
- 4
"KALİTE FARK YARATTI"
ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Öncelikle 2 takımı da alkışlayarak başlayalım. Harika bir oyun oldu. Önce savunma değil savunmayla birlikte dikine hücum düşüncesi iki takımı da maçın her bölümünde oyuna ortak etti. Hızlı oynamaya çalışan, süratli çıkış için birçok varyasyon deneyen iki takım da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ama bu kadar geniş alanlardan doğal olarak 2 takım adına da birçok pozisyon oluştu. Oluşan pozisyonlarda bir kez daha gördük ki kalite, farkı yaratıyor. Galatasaray'ın kalesinde Muslera gibi önemli bir markası var. Adana Demirspor maçı Ziyech, Kerem, Köhn gibi oyuncuların performanslarıyla sahne aldığı bir akşam oldu. Bu oyun içerisinde Mertens ve İcardi'nin yer almaması elbette düşünülemezdi."
- 5
"NAPOLİ İLE Mİ OYNADI?"
OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Süper Lig’in sonu yaklaştıkça maçların temposu da hırsı da artıyor. Adana Demirspor ligimizin renkli takımlarından birisi. Muazzam bir taraftarı var. Gerçekten kendimi bir ara “Galatasaray, Napoli ile mi oynuyor?” diye düşündüm. Hikmet Karaman hırslı bir hoca, Galatasaray’ı gözüne kestirmiş. Bilhassa ilk yarıda top bir o kaleye bir bu kaleye gitti, geldi. Adana Demirspor file bekçisi Magomedaliev kalesinde resmen devleşti. Aynı şekilde Muslera da önemli kurtarışlar yaptı. Galatasaray berabere bile kalsa strese girecek. Aynı şekilde Fenerbahçe de berabere kalsa bunun telafisi olmayacak. Sonuçta Galatasaray sezonun en zor deplasman maçını oynadı. İkinci yarı oyuna ağırlığını koydu, maçta çok sıkıntılar yaşadı ama galip gelerek yara almadan zirvedeki yerini korudu."
- 6
"PEK ÇOK İSME TEŞEKKÜR"
SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Şahsen önceki maçlara göre daha güçlü bir Ziyech - Icardi bağlantısı bekliyorken, Barış - Icardi arasında, bir zamanlar Aktürkoğlu - Icardi arasındaki bağlantıya benzer bir uyum hayli dikkat çekiyordu. Barış ilerleyen dakikalarda selefi Aktürkoğlu kadar top ezmeyi başararak (ilk yarıda 13 top kaybı) bu izlenimimi daha da perçinlemişti. "Dayı", dar açıdan uzaktaki çataldan golü attığı anda Barış'ın pas bekliyor olması enteresandı. Perde yine bir Icardi golüyle kapandı. Sonuç üç farklı olsa da, pek çok kişiyi üzse de muhteşem bir maç izlediğimiz için pek çok isme teşekkür borçluyuz. İlk sırada teşekkür edilmesi gereken isimlerse; hakem Bahattin Şimşek ve Hikmet Karaman."
-
- 7
"BAYRAKLARI ÇIKARDILAR"
ZEKİ UZUNDURUKAN/SABAH: "Galatasaray oyunu tek kale gibi oynamış olsa da Adana Demirspor da özellikle ilk yarının sonlarına doğru net pozisyonlara girdi. Oyundan hiç düşmedi, çok iyi savaştı Hikmet Karaman'ın öğrencileri... Galatasaray taraftarı, sandıklardan bayraklarını çıkardı bile. Şampiyonluk şarkıları hazırlandı. Mutlu sona doğru emin adımlarla ilerliyor Aslanlar! Bitime 4 maçı kaldı Galatasaray'ın... Ama o dört maç bitmeden çok daha önce şampiyonluğunu ilan eder Galatasaray! Bana göre GALATASARAY ŞAMPİ..."
- 8
"MUSLERA'YA NE KADAR TEŞEKKÜR EDİLSE AZ"
İBRAHİM YILDIZ/HABERTÜRK: Galatasaray, kalecisi Muslera’ya ne kadar teşekkür etse azdır. Rakibi durdurdu. Umutlanmasına izin vermedi. Arkadaşlarını oyunda tuttu. Bir kalecinin takımın yarısıdır söylemini bir kez daha kanıtladı. Sarı-Kırmızılılar ilk yarıya tutuk başladı. İleride Barış tek başına sonuç almak istedi. Oldukça enerjik bir oyuncu. Şutları, denemeleri vardı. Icardi ve Ziyech bu yarı saha da yoktular. Muslera’dan sonra takımın en iyi oyuncuları şüphesiz Torreira ile Kerem Demirbay’dı. Merkezi iyi kapattılar. Rakip takımın ataklarını durdurdular. Kerem Demirbay’ın bir şutu direkten dönerken, çok şık bir golde de imzası vardı.
- 9
"ADETA ÇİLİNGİR OLDU"
MEHMET ÖZDİLEK: "Galatasaray'da skoru değiştirecek çok fazla oyuncu var. Özellikle Zİyech adeta çilingir oldu. Muslera'yı ayrı bir yere koyuyorum. Her zaman söyleriz. Galatasaray öne geçtiği maçı çok rahat kazanır. Dolayısıyla da kazandı. Fenerbahçe'yi averajda da geçti Galatasaray. Bakıyorsunuz 59 averaj gerçekten çok ciddi bir sayı. Maç öncesi bir acaba falan diyorsun. Puan kaybeder mi diyorsun ama 50. dakikadan sonra maçı kendi lehine çevirdi."
-
- 10
"AVRUPA'DAN TEKLİF ALIR"
MEHMET TOPAL: "Galatasaray'da şöyle bir rahatlık var. Atanımız da iyi tutanımız da diyorlar. Şampiyon olmak isityorsanız bunların iyi olması lazım. İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma sizi şampiyon yapar. Fenerbahçe de sezon başında bunu yaptı. Ama Galatasaray daha az yiyen takım olarak görünüyor.Okan Buruk'un futbolcular gibi uluslararası seviyede performansını yükselttiğini düşünüyorum. Teklifler de gelecektir ama Galatasaray'ı bırakır mı onu bilmiyorum."
- 11
"15 MAÇIN HEPSİ Mİ HAKSIZ"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Galatasaray'da Muslera değil de başka bir kaleci olsa maça 1-0 geride başlayacaktı. Maçın oyuncusu bence Muslera oldu. Galatasaray da hiç fena oynamadı ilk yarı. Bizde maalesef sahanın dışı içinden daha önemli. Orada çok daha fazla senaryo üretiliyor. Birileri istiyor, birileri istemiyor şampiyonluğumuzu falan. 15 maç üst üste kazanmış bir takıma ne diyeceksin. Kaç tanesinde yardım alarak kazanacak. Ya da Fenerbahçe geçen hafta puan kaybetmeseydi hala Galatasaray'ın ensesinde olacaktı."
- 12
"ŞİMDİ BASKI FENERBAHÇE'DE"
MEHMET AYAN/HABERTÜRK: İkinci yarının başlarında ilk 45 artı 6’daki tablo sürdü. Köhn’ün 2-3 hatasını, kademe yanlışlarını, zamanlama eksikliklerini Muslera kapattı. 0-0 iken Balotelli’nin 49’da kaçırdığı pozisyon maçın kırılmalarından biri oldu. Hakim’in uzaktan, Kerem’in yakın mesafeden vuruşlarıyla maç rahatladı. İlerleyen dakikalarda Demirspor’un fiziki düşüşü G.Saray adına maçın tehditkâr özelliğini ortadan kaldırdı. Adana’da Cuma 22.00 itibariyle fark 7 puan oldu. Şimdi baskı İstanbul’da cumartesi 19.00’da… Kadıköy’de… F.Bahçe üzerinde…
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16