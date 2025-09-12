Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Savrulan otomobil ölüme yol açtı! | Son dakika haberleri

        Savrulan otomobil ölüme yol açtı!

        Eskişehir'de refüje çarparak savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı. Feci kazada yaralanan 3 kadından 52 yaşındaki Serpil Özkan hayatını kaybetti. Araç sürücüsü de gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 09:29 Güncelleme: 12.09.2025 - 09:29
        Savrulan otomobil ölüme yol açtı!
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaza sonrası savrulan otomobilin çarptığı 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre V.E. idaresindeki otomobil, refüje çarparak savruldu. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçen Serpil Özkan (52), Selin Ç. (21) ve Sude B'ye (21) çarptı.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serpil Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aynı hastaneye götürülen Selin Ç. ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Sude B'nin ise tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.E. emniyete götürüldü.

        #Son dakika haberler
