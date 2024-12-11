Savcı Yavuz Engin, Şevket Çoruh ile buluştu
Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı Yavuz Engin, ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi
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Yenidoğan Çetesi ile ilgili ortaya çıkan detaylar Türkiye’nin kanını dondururken, yürüttüğü soruşturma ile çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin de kamuoyundan büyük takdir görmüştü.
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Çete üyeleri tarafından makamında tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, odasına kurulan kamera düzeneğiyle tehdidi kayıt altına almış, sonrasında da çeteye operasyon düzenlemişti.
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Savcı Yavuz Engin, (soldan üçüncü) tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçelenmiş halde adliyeye getirilirken izlemişti.
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"VAZİFEYİ YERİNE GETİRDİK"
Savcı Engin, Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı: Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devleti'nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.
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Savcı Yavuz Engin, ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi. Savcı Engin, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı.