Savcı Yavuz Engin, Şevket Çoruh ile buluştu

"VAZİFEYİ YERİNE GETİRDİK"

Savcı Engin, Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı: Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devleti'nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.