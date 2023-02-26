Savcı Nasıl Olunur? 2023 Savcı Olmanın Şartları Neler, Yaş Sınırı Var Mı?

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Soğukkanlılık, cesaret, sabır ve ikna gücü gibi kavramlarla özdeşleşmiş bir meslek olan savcılık, zaman zaman zor koşullar altında çalışmaya, psikolojik açıdan hazır olmayı da gerektirmektedir. Peki, savcı olmak için yaş sınırı var mı? Erkek ve kadın için savcı olma şartları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Savcı Nasıl Olunur?

Savcı olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra gelen ikinci adım ise Adli Yargı Sınavı’na katılmaktadır. Herhangi bir KPSS puanı ve dil şartı istemeyen bu sınav, tıpkı üniversiteye giriş sınavı gibi ÖSYM tarafından yapılmakta ve tüm hukuk fakültesi öğrencileri, savcılık için istenen şartları yerine getirmeleri halinde bu sınava katılabilmektedirler.

Genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi ile alakalı sorulardan, test usulü meydana gelen bu sınavdan 70 puan ve üstü alan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun iki katı olacak şekilde belirlenip, mülakata katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavın ardından gelen mülakatta da başarılı olan adaylar için üçüncü aşama ise staj dönemidir. İki sene süren bu staj sürecinde adaylar, ilk sene sonunda hâkim ya da savcı olacaklarına karar verirler ve geri kalan bir senede seçtikleri alanın stajını görürler.

Eğitim dönemleri biten adaylar için son aşama ise staj sonrasında yapılan sınavdır. Meslek öncesi eğitim döneminde, adaylara öğretilen konulardan meydana gelen bu sınavda da başarılı olan adaylar, savcı olmaya hak kazanmaktadırlar.

Savcı Olma Şartları

Her meslekte olduğu gibi savcılık mesleğine girişte de birtakım şartlar aranmaktadır. 2023 savcı olma şartları şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Hukuk fakültesinden mezun olmak.

ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu Adli Yargı Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 70 puan almak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Askerlik ile herhangi bir ilişkinin bulunmaması. Askerlik görevinin yapılmış, ertelenmiş ya da yedeğe alınmış olması.

Adayların kendi şehirleri dışında görevlerini yapmaya engel olacak ruh ve beden sağlığı sorununa sahip olmaması.

Devlete karşı herhangi bir su işlememiş olmak.

3 aydan fazla hapis yatmamış olmak.

Gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Erkek ve Kadın İçin Savcı Olma Şartları

Erkek ve kadın adayların savcı olma şartlarında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, bir hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Adli Yargı Sınavı’nda başarılı olan ve eğitim ile stajını başarıyla tamamlayan her erkek ile kadın aday savcı olabilmektedir.

Savcı Olmak İçin Yaş Sınırı Var MI?

Savcı olabilmek için bir üst yaş sınırı bulunmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olmuş adayların, Adli Yargı Sınavı’na girebilmeleri için 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Avukatların bu sınava girebilmelerinde ise 45 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık yapan adayların, yemin tarihlerinden sınavın yapılacağı tarihe kadar en az 3 yıl fiili olarak mesleklerini icra etmeleri gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner