05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de takılan protezle ayağa kalkan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'in sokakta Santos formasıyla futbol oynarken Anadolu Ajansının (AA) çektiği görüntülerin ulaştığı Brezilya'nın köklü kulübü, çocuğu "futbol ülkesine" davet etti.
Rejime ait savaş uçakları tarafından 1,5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürdü.
Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma göndermesi sonrası çocuğun yaşadığı mutluluğu AA'nın duyurmasıyla Hamis'e çok sayıda destek mesajı geldi.
Ülkesinde bir süre Al Amal'ın altyapısında oynayan Hamis'in yaklaşık iki ay önce yapılan haberinin görsellerinde üzerinde Santos takımının formasının olması Brezilya Kulübünün de dikkatini çekti.
Kulübün basın sorumlusu Isabel Luchesi, WhatsApp üzerinden Hamis'i görüntülü arayıp tercüman aracılığıyla sohbet etti.
Luchesi, konuşma sırasında kulübün stadı olan Urbano Caldeira Stadı'nı gösterdiği Hamis'i, daha sonra belirlenecek dönem için Brezilya'ya davet etti.
"SANTOS'U ÇOK SEVİYORUM"
Hamis el Gacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kendini arayan görevliye Santos takımını çok sevdiğini söylediğini anlatan çocuk, "Kulübün basın sorumlusuyla görüşme imkanı buldum. Kulübü çok sevdiğimi ifade ettim. Onlar da ilerleyen zamanlarda beni Brezilya'da ağırlayacaklarını söyledi. Bunun için gerekli görüşmeleri yapacaklarını aktardılar." diye konuştu.
NEYMAR'IN 11 NUMARALI FORMASI VARDI
Baba Muhammed Sera el Gacir de oğlunun futbolu çok sevdiğini aktardı.
Yaklaşık iki ay önce AA'nın yaptığı haber üzerine kulübün kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Gacir, "Yapılan haber özellikle internet üzerinde çok yayıldı. Oğlumun o gün üzerinde Neymar'ın Santos'ta oynarken giydiği 11 numaralı forması vardı. Santos Kulübünün yetkilileri formayı görünce ilgilerini çekmiş. Bizi WhatsApp üzerinden görüntülü aradılar. Kendileri diplomatik işlemleri hallettikten sonra bizi Brezilya'da ağırlayacaklarını söyledi." ifadelerini kullandı.
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