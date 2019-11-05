05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savaş Vadisi (özgün ismiyle: Hacksaw Ridge), İkinci Dünya Savaşı'nda ateşli silah ya da savaş aleti taşımayı reddeden barış yanlısı Amerikalı savaş doktoru Desmond Doss hakkındaki, 2016 Amerikan yapımı biyografik savaş filmi.
Filmin yönetmenliğini Mel Gibson yaparken, senaryosunu, Doss hakkındaki önceki bir belgeselden uyarlayarak Andrew Knight ve Robert Schenkkan yazdı. Filmin oyuncu kadrosunda Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths ve Vince Vaughn yer almaktadır. Film 4 Kasım 2016'da ABD'de gösterime girdi ve genellikle olumlu yorumlar aldı. Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2016'nın en iyi 10 filminden biri olarak seçilen film, 74. Altın Küre Ödülleri'nde 3 adaylık elde etti fakat hiçbirini kazanamadı. Ayrıca 70. BAFTA Ödülleri'nde 5 adaylık elde etti.
SINIRSIZLAR FİLMİ OYUNCULARI
SINIRSIZLAR FİLMİ KONUSU
Lynchburg, Virginia'da Büyük Buhran dönemimde büyümüş olan Desmond Doss, bir gün bir adamın hayatını kurtarır ve onu arabayla hastaneye götürür. Hastanede hemşire Dorothy Schutte'den etkilenir. Kısa sürede aşık olurlar ve buluşmaya başlarlar. Doss onun işinden tıp hakkında bir şeyler öğrenmeye başlar.
Kardeşi dahil kasaba halkındaki çoğu insan gibi İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmak için kaydolur. Doss vicdani retçi inançlarından dolayı tıp doktoru olarak hizmet vermeyi hedeflemektedir. Güney Carolina'daki Fort Jackson kurumunda eğitim almak için ayrılmadan önce Dorothy'den evliliğe el uzatmasını ister ve Dorothy kabul eder.
Doss, Çavuş Howell'in komutasında bulunur ve fiziksel olarak üstün olduğu halde, tüfeğini elni almayı reddettiği için dışlanmaya başlar. Bir gece askerler tarafından dövülmesine rağmen saldırganlarının kimliklerini açıklamayı reddeder ve eğitimine devam eder.
Doss, Dorothy ile evlenmeyi niyet etmektedir, ancak ateşli silah taşımayı reddettiği için itaatsizlik nedeniyle tutuklanır. Dorothy hapishanede Doss'u ziyaret eder ve onu suçlu olduğunu söylemesi için ikna etmeyi dener. Fakat Doss inancından ödün vermez. Mahkemede, Doss suçsuz olduğunu savunur ve hükümlü olmadan önce babası eski komutanından gelen bir mektupla içeri girerek oğlunun silah taşımama reddinin ABD anayasası tarafından korunduğunu belirtir. Doss'un suçlamaları düşürülür ve erkenden Dorothy ile evlenir.
Doss birimi 77. Piyade Bölümüne atanır ve Okinawa Savaşı'na katılmak için Pasifik ameliyathanesine gönderilir. Okinawa'da Doss'un birimine, orada konuşlandırılmış Japon kuvvetlerini almak için "Hacksaw Sırtı" lakaplı Maeda Tabakasındaki uçurum yüzüne tırmanmakla görevli olan 96 Piyade Bölümü'nü rahatlatacakları bildirilir. ABD ordusu bombardıman ile savunmayı kırmada pek başarılı olamaz ve sırttan üç defa itilir ve her durumda ağır kayıplar verir. Doss, ağır sakatlığı olanlar dahil birkaç askerin hayatını kurtarmayı başarır. Amerikalılar açık havada gecelemektedir ve Doss geceyi kendisini korkak ilan eden Smitty ile bir siperde geçirir. Doss, Smitty'ye annesini bir silahla tehdit eden sarhoş babasını neredeyse vurduğunu ve ateşli silah tutmaktan kaçındığını söyler. Smitty cesaretinden şüphe ettiği için Doss'tan özür diler.
Ertesi sabah, Japonlar büyük bir karşı saldırı başlatır. Smitty ölür ve Howell dahil Doss'un birkaç arkadaşı yaralanır. Cesareti kırılan Doss ölmekte olan askerlerin çığlıklarını duyar ve oradan uzaklaşmak yerine katliamın içine girmeye karar verir. Bütün gün yaralı askerleri uçurumun kenarına götürerek halatla aşağıya indirir. Gün bittikten sonra Doss, Howell'ı kurtarır ve ikisi de Hacksaw'dan düşman ateşi altında kaçar.
Ertesi günkü savaşta savaşı kazanmaya başlarlar. Sahte olarak teslim olan bir Japon grubunun düzenlediği bir tuzak sırasında Doss, düşman el bombalarını çıplak elleriyle uzağa atarak Glover'ı ve diğerlerini kurtarmayı başarır. Doss bir el bombası patlamasıyla yaralanır, ancak savaş kazanılır.
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