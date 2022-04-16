Savaş ne zaman bitecek? Zelenskiy'den açıklama

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijye ve Herson bölgelerindeki sivillere yönelik "terör" eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, "İşgalciler, Ukrayna ordusuyla veya devlet kurumlarıyla bağlantısı olan herkesin peşine düşerek, bunun bölgeyi kontrol etmelerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Onlar, büyük yanlışlık yapıyor ve kendi kendilerini kandırıyorlar." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna halkının Rusya'yı ciddiye almadığının altını çizerek "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.

"SAVAŞIN NE ZAMAN SONA ERECEĞİNİ TAHMİN ETMEK ZOR"

Zelenskiy, ayrıca savaşın ne kadar daha süreceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu söyledi. “Rus ordusunun niyetleri ve kapasitesi konusunda birçok medya kuruluşundan çok daha fazla bilgi sahibiyim” diyen Zelenskiy, yaptırımların savaşı bitirme konusunda çok önemli olduğunu ifade etti. Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımlara dikkati çekerek, "Ancak bu, Rus askeri makinesinin durdurulması için yeterli değil. İleride Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, Rus petrolünden vazgeçilmesini de içermelidir. Dünya, Rus enerjisi için verilen paranın demokrasiyi bozduğu konusunda karar vermelidir." dedi. Rusya'nın finans sisteminin tamamıyla bloke edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun savaşı sonlandırabileceğini belirtti.

918 YERLEŞİM BİRİMİ İŞGALDEN KURTARILDI

Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu konudaki görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.