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SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşı başladı: Kiev bombalanıyor! Rusya Ukrayna savaşı son durum - CANLI

SAVAŞ BAŞLADI! Son dakika CANLI | Rusya Ukrayna sınırını geçti! Sıkı yönetim ilan edildi - Rusya Ukrayna son durum

Ukrayna Rusya savaşı başladı mı? Günlerdir bu soruyla yatıp kalkan dünya, Rusya'dan gelen son dakika açıklamasıyla sarsıldı. Uzun süredir Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan ve geçtiğimiz gün ayrılıkçı Donbask (Donetsk ve Luhank) bölgesinin bağımsızlığını tanıyan Ruysa bugün , oeprasyon için sınırı geçti ve resmen savaş başladı. Peki, Ukrayna Rusya savaşında son durum ne? İşte merak edilen detaylar...

24.02.2022 - 08:10 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Rusya sınırı geçip operasyonlara başladığını duyurdu. Açıklama bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin operasyonun resmen başladığını duyurdu. Putin Ukrayna askerlerine deerhal Luhanks ve Donetks bölgelerinden çekilme çağrısı yaptı. Ukrayna yönetimi gelişmeler üzerine ülkede sıkı yönetim ilan etti. Başkent Kiev'de patlama sesleri duyuldu. 

  • KİEV'DE PATLAMA

    AA'nın son dakika haberine göre; Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.

    Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından Kiev’de duyulan patlama sesleri nedeniyle paniğe kapılan halk, kenti terk etmeye başladı.

    Reuters'ın aktardığı habere göre Kiev'de başka patlamalar da gerçekleşti

    CNN muhabiri Matthew Chance, Kiev'de canlı yayında son gelişmeleri aktarırken patlama başkentteki patlama sesleri de yayına yansıdı.

  • ABD'DEN SERT TEPKİ

    Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" denildi.

  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar  sürüyor" ifadelerini kullandı.

    Kuleba, "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" dedi.

  • UKRAYNA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

    Reuters, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı.

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