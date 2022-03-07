SUV modeller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselişine devam ediyor. Sedanları tahtından ederek Türkiye'de en çok tercih edilen binek otomobil gövde tipi olan SUV otomobiller yılın ilk 2 ayında pazardan yüzde 40.7 pay alırken, onu yüzde 36 pay ile sedan otomobiller izledi.

Tüketici tercihlerine yönelik otomobiller geliştirme stratejisine ağırlık veren markalardan Volkswagen (VW) de, 3 yeni makyajlı SUV modelini Türkiye'ye getirdi. Bu kapsamda, Alman markanın yeni modelleri Taigo ve T-Cross’un yanı sıra, kompakt SUV'si T-Roc’un da makyajlı versiyonu bayilerde yerini aldı.

VW'nin yeni modellerinin Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, hem markanın hem de pazarın geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

VW'nin SUV sayısının yeni modeller ile birlikte 6'ya çıktığını kaydeden Bottaro, "2024 yılından itibaren satışa sunacağımız tam elektrikli SUV modellerimizle birlikte bu sayı 11 olacak. 2022 yılında SUV satış oranımızın yüzde 50’ye çıkmasını planlıyoruz. Bu oran ileriki yıllarda daha da artacak" dedi.

Türkiye pazarı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bottaro, "Çip krizi kaynaklı üretim sıkıntısı bu yıl da hayatımızda olmaya devam edecek. Pandemi sonrasında magnezyum, kauçuk ve alüminyum gibi hammaddelerin bulunurluk problemlerinin üretimi olumsuz etkilediğini biliyoruz. Ancak herşeye rağmen 2022 yılında pazarın 2021’le benzer seviyede olacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında yüzde 4.6 oranında azalarak 737 bin 350 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl otomobil satışlarında da yüzde 8 daralma yaşanmış ve pazar yılı 561 bin 853 adet seviyesinde kapatmıştı.

'1 EUROLUK ÇİP 38 EURO OLDU'

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro'nun açıklamaları ile devam edecek olursak, kendisinden küresel boyutta etkisini sürdüren çip krizinin VW'ye yansımaları hakkında da çarpıcı bilgiler aldık.

Öyle ki, Alman markanın otomobillerine yaptığı son zamlarda, çip krizinin etkisi kadar Avrupa'daki enflasyon oranlarının da etkisinin olduğunu aktaran Bottaro "2021 yılı sonunda Almanya’da Volkswagen üst yönetimiyle yaptığımız toplantıda, şirketin en büyük tesisi olan fabrikada gördüklerimiz bizi etkiledi. Orada bize VW Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aksel de eşlik etti. Aksel'in açıklamalarından olayın vahametini daha iyi anladık. Aksel, yarı iletken krizi sebebiyle maliyeti 1 euro olan çipin 38 euroya kadar çıktığını anlattı. Murat Bey, yılda 10 milyon araç ürettiklerini ancak 15 gün sonrası için kaç tane lastik alabileceklerini bile bilemediklerini söyledi. Ayrıca, Avrupa’daki yüksek enflasyona da dikkat çekti. Tüm bunlar sebebiyle, önceden yıl geçişlerinde fiyat artışları yüzde 0.5 ila 1.5 arasında yansırken, 2022 başında ise fiyat artışları yüzde 5.5-6 şeklinde oldu" bilgilerini verdi.

VW fabrikasında yokluklar ve pandemi kısıtlamaları arasında üretimin gerçekleştirilmeye çalışıldığına şahit olduklarını da belirten Bottaro, "Yeni araç alımıyla ilgili isteğimizi dile getirdik. Bu olumsuzluklara rağmen geçen sene ile benzer bir sonuçla yılı kapatacağımızı düşünüyoruz" hedefini de paylaştı.

PASSAT SEDAN BU YIL ÜRETİMDEN KALKIYOR

Çip krizi sebebiyle en büyük tedarik sorununu Almanya'da üretilen Tiguan ve Passat modellerinde yaşadıklarını aktaran Bottaro, Türkiye'de satışa sunulan yeni SUV modellerin bazılarının ise İspanya’da üretildiğini ve bu modellerin tedarikinde daha az sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

VW'nin gelecek modelleri hakkında da bilgiler veren Gino Bottaro, önümüzdeki yıllarda üretimden kalkması beklenen Passat Sedan'ın, planlanandan daha önce olacak şekilde bu yıl satışının sona ereceğini açıkladı.

Bottaro, "Pandemi ve çip krizinin etkisiyle Passat sedanın bitişi erkene çekildi. Geleneksel sedan kasa tipi artık ülkemizde de düşüş trendinde. Hem günlük hem de seyahat alışkanlıklarına hizmet eden daha fonksiyonel modellere eğilim artıyor. Passat da bu değişim trendine uyum sağlayarak kabuk değiştiriyor. Sedan yerini Passat Variant ve Alltrack seçeneklerine bırakıyor. Bu modellerimizi farklı donanım ve motor seçenekleri ile pazara sunacağız. 2023 yılında, Tiguan ile Touareg arasına eklenecek yeni SUV modelimiz ile ürün gamımız daha da genişleyecek" bilgilerini verdi.

'RUSYA'DA SATILMAYAN OTOMOBİL TÜRKİYE'YE GELEMEZ'

Rusya-Ukrayna savaşının otomotiv sektörüne etkisini de değerlendiren Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro'ya, Rusya'daki satışlarını durduran VW'nin, Rusya'ya göndermediği otomobilleri Türkiye'ye getirme ihtimalini sorduk.

Bu konuda net mesajlar veren Bottaro, "Rusya'ya satılmayan araçların Türkiye'ye gelme ihtimali yok. Biz Avrupa homologasyonlarına tabiyiz, Rusya değil. Dolayısı ile orası için üretilen bir otomobilin bizim pazara uyması zor. Fakat, süreç uzarsa Rusya'ya araç gönderilmeyeceğinden, fabrikada Türkiye için üretim yeri açılabilir" dedi.

BDDK'nın taşıt kredilerinde yaptığı düzenleme hakkında da konuşan Bottaro, "Önceki yıllarda satışlarımızın yüzde 70'i kredili oluyordu. Geçen yıl ise satışlarımızın yüzde 75’i peşin alımlar oldu. BDDK’nın attığı adım önemli, fakat kredi faiz oranları hala çok yüksek" dedi.

AYNI SEGMENTTE 3 FARKLI SUV SATACAK

Bottaro'nun açıklamalarının ardından, gelelim VW'nin yeni modellerine.

Alman marka, yeni SUV modelleri ile birlikte aynı segmentte 3 farklı SUV modeli tüketicinin beğenisine sunan ender markalardan biri haline geldi.

Bu modellerin kendi aralarındaki farklara bakacak olursak, Taigo en uzun, T-Cross en yüksek ve T-Roc da en geniş model olarak dikkat çekiyor.

VW'nin ilk SUV coupe tasarımlı modeli Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Arka koltukları ileri-geri hareket ettirebilen T-Cross ise, 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkiye'de pazara sunulduğu 2019 yılından bu yana yaklaşık 18 bin 700 adet satış rakamına ulaşan T-Roc'un makyajlı versiyonu ise, 1.5 litre TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçeneği ve 3 farklı donanım paketiyle 644 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kapadokya'da gerçekleşen lansman sürecinde, bu 3 model arasında en sportif sürüş hissine sahip aracın Taigo olduğunu gözlemledik.

T-Cross'un en yüksek oturma pozisyonu sunarak iç mekan genişliğinde diğer 2 modelden daha cömert olduğunu, makyaj ile birlikte kabin tasarımı değişen T-Roc'un ise kardeşlerine göre daha kaliteli bir kokpite sahip olduğunu fark ettik.