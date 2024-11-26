BİM 27-29 Kasım aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; spor aletleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 27-29 Kasım 2024 kataloğu ile fiyat listesi...