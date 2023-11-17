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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Satılmış isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SATILMIŞ ADININ ANLAMI NEDİR?

Satılmış ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Satılmış adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Satılmış isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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SATILMIŞ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Satılmış ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk.

SATILMIŞ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Satılmış ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Satılmış adını koymak caizdir.

SATILMIŞ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Satılmış ismini kullanan 20.058 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Satılmış ismini kullanan 3.122 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Satılmış ismini kullanan 5.384 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Satılmış ismini kullanan 342 kişi bulunmaktadır.

SATILMIŞ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Satılmış adındakiler azimli ve dışa dönük insanlardır. Girdikleri tüm ortamlarda hemen dikkatleri üstüne çekmeyi başarırlar. Kendilerine güvenleri tamdır. Sevecen yapıya sahiptirler. Aynı zamanda sempatik ve bir o kadarda çılgındırlar.

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