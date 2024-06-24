Et ve Süt Kurumu, satılmayan kurbanlıkları alacak! ESK kurban alımı fiyatlandırması
Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı'nda satılamayan hayvanları satın alacağını açıkladı. 20 Haziran'da başlayan başvurular n yakın ESK kombina müdürlüklerine yapılıyor. Başvurularda hayvan kimlik belgeleri gibi bazı belgeler talep ediliyor. İşte, 2024 ESK kurban alımı detayları...
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19 Haziran'ds biten Kurban Bayramı sonrasında, elde kalan ve satılamayan kurbanlıklar için Et ve Süt Kurumu'ndan bir açıklama geldi. ESK, satılmayan kurbanlıkları karkas et başlığı altında satın alacak. Başvurular 20 Haziran itibarıyla başladı. İşte, 2024 ESK satılmayan kurban alımları hakkında tüm detaylar...
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ESK SATILMAYAN KURBANLIK ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler, 20-28 Haziran tarihlerinde, en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvurabilirler.
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ESK SATILMAYAN KURBANLIK ALIMI ŞARTLARI
Başvurularda hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi yeterli olacak.
İlgili kombina müdürlüğünce TÜRKVET sisteminde gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nin hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatları doğrultusunda, karkas et olarak satın alınacak.
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ESK KURBANLIK ALIM FİYATLARI
ESK'nin büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına yerli ve ithal tosunda 280 lira, düvede 270 lira ve inekte 260 lira olarak belirlendi.
Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına yerli tosunda 320 lira, ithal tosunda 285 lira, düvede 305 lira ve inekte 295 lira olarak uygulanacak.
Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına koyunda 250 lira, keçide 140 lira oldu.
Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 oldu.
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SATIN ALINAN KURBANLIKLAR İÇİN ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemeleri en geç 3 iş günü içinde yapılacak. Üreticiler, hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirilebilecekler.