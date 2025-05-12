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        Haberler Ekonomi Otomobil Satılan 10 araçtan 7'si ithal - Otomobil Haberleri

        Satılan 10 araçtan 7'si ithal

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 2 azalan otomobil üretimi ise 295 bin 377 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 475 bin 212 adet olarak gerçekleşti. OSD raporuna göre, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:20
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        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 4 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 2 gerileyerek 295 bin 377 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 475 bin 212 adedi buldu.

        Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 geriledi.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

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        İHRACAT OTOMOBİLDE GERİLERİ, TİCARİDE ARTTI

        Yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine paralel seyretti ve 333 bin 351 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 9 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak 3 bin 422 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk dört aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri (OİB) verilerine göre, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.

        YERLİ ARAÇ PAYI GERİLİYOR

        2025’in ilk dört ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 395 bin 25 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 oranında artış sağladı ve 309 bin 204 adet oldu.

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        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 6, ağır ticari araç pazarında yüzde 12, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 5 geriledi.

        2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 69 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 5, ithal otomobil satışları yüzde 5 ve yerli otomobil satışları yüzde 5 oranlarında arttı.

        Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı

        yüzde 79 olarak gerçekleşti.

        2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli hafif ticari araç yüzde 40 azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 11 oranında arttı.

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